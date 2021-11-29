Романцев ярко высказался о желании арабских инвесторов купить акции "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев порассуждал о том, нужны ли "красно-белым" деньги арабских инвесторов.
Ранее СМИ писали о желании City Football Group купить около 20 процентов акций столичного клуба.
"К разговорам о появлении в "Спартаке" арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в "Локомотиве" сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит. А потом, "Спартак" и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределённости.
Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский "Амкар" или "Нижний Новгород" и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу", - сказал Романцев.
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