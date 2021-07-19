Романев прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов для "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Спартака" Олег Романцев высказался о результатах жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.
"Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить "Монако", а французские клубы всегда были для "Спартака" неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет незазорно.
И хотя сегодня "Бенфика" не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел – в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.
Но самое главное, что возглавивший "Спартак" Руй Витория дважды выигрывал с "Бенфикой" чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места.
К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире "Спартак" должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нем не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.
И еще один момент – первый матч с "Бенфикой" команда проводит на своем поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было что-то поправить. Но надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому, ставлю 60 на 40 в пользу "Спартака", – сказал Романцев.
Напомним, что "Спартак" сыграет с "Бенфикой" 3 или 4 августа первый матч, а ответный пройдет 10 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14