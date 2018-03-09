Романьоли: "Милан" пропустил от "Арсенала" два глупых гола"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли посетовал на ошибки команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала" (0:2).

"Нам дорого обошлись некоторые ошибки. Хотя в целом мы неплохо сыграли в этой встрече. Однако мы пропустили два глупых гола и из-за этого проиграли. Нам нечего терять, поэтому мы постараемся полностью выложиться. Сегодня мы также очень старались, но допустили ошибки. Нам будет сложно, но мы попытаемся выиграть в Лондоне", - приводит слова Романьоли Football Italia.

Ответный матч пройдет 15 марта.

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