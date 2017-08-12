Романьоли может пропустить начало сезона

Защитник "Милана" Алессио Романьоли не сыграет в первых матчах сезона, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист еще не восстановился после травмы колена. Предполагается, что игрок вернется в сентябре.

Первый свой матч в новом сезоне "Милан" проведет 20 августа против "Кротоне".

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