Капитан "Милана" Алессио Романьоли прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ.

Напомним, что на 23-летнего итальянца претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Я горжусь быть капитаном "Милана". Хочу провести в этой команде много лет и выиграть много трофеев. Предложения из АПЛ - это честь для меня, но здесь мой дом" - приводит слова футболиста Calciomercato.

Романьоли выступает за "Милан" с 2015 года, сыграл 119 матчей и забил 6 голов. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2022 года. | http://soccernews.ru