Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"
Голкипер Андреа Романьоли участвовал в сегодняшней тренировке "Спартака". Ранее планировалось, что футболист будет выступать за вторую команду красно-белых.
Вратарь прибыл в Австрию в срочном порядке из-за травмы вратаря Антона Шитова.
Перед началом занятия Романьоли пропустили через живой коридор, поздравив с дебютом.
Также сегодня "Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения.
А еще: "Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"| http://soccernews.ru
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|Команда
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|30
|56
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|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20