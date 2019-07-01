Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"

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Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"

Голкипер Андреа Романьоли участвовал в сегодняшней тренировке "Спартака".  Ранее планировалось, что футболист будет выступать за вторую команду красно-белых.

Вратарь прибыл в Австрию в срочном порядке из-за травмы вратаря Антона Шитова.

Перед началом занятия Романьоли пропустили через живой коридор, поздравив с дебютом. 

Также сегодня "Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения.

 А еще: "Спартак" 3 июля сыграет с венгерским "Дьери ЭТО"| http://soccernews.ru
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