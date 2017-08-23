Романьоли восстановился от повреждения

Защитник "Милана" Алессио Романьоли вернулся в общую группу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист восстановился после травмы мениска, которую получил в мае. Сообщается, что Романьоли находится в заявке "россонери" на ответную игру раунда плей-офф Лиги Европы с "Шкендией".

Поединок "Шкендия" - "Милан" пройдет 24 августа. В первом матче "россонери" разгромил соперника 6:0.

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