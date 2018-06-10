Ромарио оценил игру Неймара, который догнал его по голам за сборную Бразилии



Экс-форвард сборной Бразилии Ромарио поздравил нападающего Неймара, который сравнялся с ним по числу голов за "селесао".

"Числа всегда можно превзойти. Сегодня наша звезда Неймар покорил отметку в 55 голов за сборную Бразилии. С этим показателем он сравнялся со мной на третьем месте в списке лучших бомбардиров. Молодец, парень!", – написал Ромарио в твиттере.

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