Ромарио рассказал, в чём он превосходит Месси и Роналду

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Ромарио рассказал, в чём он превосходит Месси и Роналду

Известный в прошлом бразильский форвард Ромарио сравнил себя с лучшими игроками современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Конечно, они являются лучшими игроками мира, наряду с Неймаром. Роналду и Месси выиграли кучу титулов, но голов у меня вдвое больше, чем у них. Без лишней скромности хочу вас заверить, что вне зависимости от того, насколько они хороши и сколько "Золотых мячей" получили, я всё ещё лучше как бомбардир. В современном футболе очень сложно дойти до тысячи голов" - цитирует Ромарио Globo Esporte.

Стоит отметить, что в активе бразильца числится 1003 гола, на счету Роналду - 612 забитых мячей, а Месси поражал ворота соперников 579 раз.

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