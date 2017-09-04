Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"

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Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"Чемпион мира 1994-го года в составе сборной Бразилии Ромарио оценил перспективы вингера французского ПСЖ Неймара выиграть "Золотой мяч".

"Барселона" потеряла с уходом Неймара. Из того, что я читал и слышал, Неймар - счастлив в ПСЖи я надеюсь, что это будет длиться еще долгое время, потому что нет ничего лучше для игрока, нежели чувствовать себя счастливым в своей рабочей среде. Но... я думаю , что ему будет сложнее стать лучшим игроком мира в ПСЖ, чем в "Барселоне". Неймар уже достиг уровня, которого достаточно для выигрыша награды, но после его перехода, я думаю, это будет ему труднее сделать", - цитирует известного в прошлом футболиста El País.

Напомним, свое мнение относительно перехода Неймара в ПСЖ высказал и Пеле. | soccernews.ru

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