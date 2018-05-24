Ромащенко: "Головину нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает"

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Ромащенко: "Головину нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает"Тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил потенциал полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Он обладает качествами, которые должны ему помочь стать лидером. В 21 год он еще немного стесняется своего нового статуса. Ему только нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает", - цитирует 44-летнего специалиста СЭ.

Напомним, ЦСКА готов расстаться с Головиным. | soccernews.ru

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