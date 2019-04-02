Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"
Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, когда его подзащитного могут выпустить из СИЗО "Бутырка".
Слушание состоится в Пресненском районном суде Москвы 3 апреля.
"Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений", - сказал Ромашов.
Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.
Не пропустите: Друг Кокорина назвал пять хороших фактов о форварде, который содержится в СИЗО. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"
-
Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности
-
Льенар заявил, что газон перед финалом Кубка лиги покрасили зеленой краской
-
"Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд
-
Спортивный директор "Марселя" может перейти в "Арсенал"
-
Экс-игрок "Челси": "Рэмзи выглядел невероятно. Думаю, фанаты будут очень скучать по нему"
-
"Ньюкасл" нацелился на Зе Луиша
-
Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл"
-
Сарри: "Гонсало нужно немного времени для адаптации - у нас его нет"
-
"Сент-Этьен" обыграл "Ним" в матче 30-го тура Лиги 1
-
Адиев: "Меня не красит уйти в такой тяжелый момент"
-
Ибрагимович: "Сделаю все, чтобы болельщики наслаждались игрой"
-
На стадионе "Динамо" начали менять газон
-
Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов
-
Эурельо Гомес сравнил Алисона Бекера и Эдерсона Мораеса
-
Симеоне: "Я надеюсь, что Коста останется в команде"
-
Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте
-
Евсеев: "Нужно было поднять дух команды, как видите, потихонечку это удается"
-
Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"
-
Президент "Атлетико" опроверг слухи о том, что Антуан Гризманн покинет клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12