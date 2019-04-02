Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, когда его подзащитного могут выпустить из СИЗО "Бутырка".

Слушание состоится в Пресненском районном суде Москвы 3 апреля.

"Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений", - сказал Ромашов.

Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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