"Роме" и "Милану" предложили трансферную цель ЦСКА
Фото: инстаграм Эзджана Алиоски/Автор неизвестен
Представители полузащитника сборной Северной Македонии Эзджяна Алиоски предложили услуги игрока "Роме" и "Милану", сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что активный интерес к Алиоски проявляют ЦСКА и "Галатасарай", причем фаворитом в борьбе за македонца является турецкий клуб.
В прошлом сезоне 29-летний Алиоски выступал за "Лидс", провел за клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Не пропустите: ЦСКА может предложить Щенникова "Интеру". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определились финалисты Евро-2020
-
Англия обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020
-
"Роме" и "Милану" предложили трансферную цель ЦСКА
-
Пикфорд установил рекорд сборной Англии
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
ЦСКА может предложить Щенникова "Интеру"
-
Победы "Легии", "Нефтчи" и "Лудогорца": все результаты квалификации Лиги чемпионов от 7 июля
-
Бакка покинул "Вильярреал"
-
"Лион" определился с ценой на Ауара. Игроком интересуются топ-клубы
-
Зарема высмеяла стратегию развития "Локомотива"
-
"Локомотив" проиграл греческому клубу в товарищеском матче
-
ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба
-
Нападающий киевского "Динамо" перешел в "Эйбар"
-
Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"
-
"Зенит" спас матч с "Вердером", проигрывая со счетом 0:2
-
1
Неймар громко отреагировал на дисквалификацию Жезуса на финал Кубка Америки
-
Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)
-
Бразилия лишилась одного из лидеров перед финалом Кубка Америки с Аргентиной
-
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
-
"Барселона" продала защитника в "Альмерию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17