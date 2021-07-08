"Роме" и "Милану" предложили трансферную цель ЦСКА

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"Роме" и "Милану" предложили трансферную цель ЦСКА

Фото: инстаграм Эзджана Алиоски/Автор неизвестен

Представители полузащитника сборной Северной Македонии Эзджяна Алиоски предложили услуги игрока "Роме" и "Милану", сообщает журналист Николо Скира. 

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Алиоски проявляют ЦСКА и "Галатасарай", причем фаворитом в борьбе за македонца является турецкий клуб.

В прошлом сезоне 29-летний Алиоски выступал за "Лидс", провел за клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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