"Роме" понадобился вратарь "Валенсии"

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"Роме" понадобился вратарь "Валенсии"

"Рома" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Валенсии" Диего Алвесу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него четыре миллиона евро. Римляне рассматривают бразильца в качестве замены предыдущему первому номеру Войцеху Щесны, которого они два года подряд арендовали у "Арсенала", но в итоге решили не выкупать.

32-летний Алвес выступает за "Валенсию" с 2011 года, провел за клуб 142 матча.

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