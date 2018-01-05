"Роме" поступило предложение по Наингголану

Теги гуанчжоуромараджа наингголан

"Роме" поступило предложение по Наингголану

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан может перебраться в Китай.

Как сообщает CalcioMercato, "Гуанчжоу Эвергранд" сделал "волкам" предложение по игроку в размере 40 миллионов евро. В трансфере заинтересован наставник китайского клуба Фабио Каннаваро.

В текущем сезоне Наингголан провел 21 игру, забил два гола и отдал 5 ассистов.

Читайте также: "Рома" оштрафовала Наингголана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов