"Роме" поступило предложение по Наингголану

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан может перебраться в Китай.

Как сообщает CalcioMercato, "Гуанчжоу Эвергранд" сделал "волкам" предложение по игроку в размере 40 миллионов евро. В трансфере заинтересован наставник китайского клуба Фабио Каннаваро.

В текущем сезоне Наингголан провел 21 игру, забил два гола и отдал 5 ассистов.

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