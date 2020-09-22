"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной". Клуб неправильно заявил игрока

"Роме" присудили техническое поражение в матче 1-го тура Серии А с "Вероной". Встреча завершилась со счетом 0:0.

Римский клуб неправильно заявил хавбека Амаду Дивавару. Клуб указал, что футболисту на момент игры было 22 года, однако 17 июля полузащитнику исполнилось 23 года.

"Роме" могут засчитать поражение со счетом 0:3. Клуб подал апелляцию, которая была отклонена.

Не пропустите: "Рома" потеряла очки в игре с "Вероной"| http://soccernews.ru