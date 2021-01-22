"Роме" присудили второе техническое поражение за сезон
Спортивный итальянский суд присвоил "Роме" техническое поражение по итогам матча 1/8 финала Кубка Италии против "Специи".
"Волков" наказали за использование шести замен в игре, хотя регламент разрешает менять только пять футболистов.
Впрочем, это решение никак не повлияло на вылет римской команды из турнира, ведь сама встреча завершилась победой "Специи" со счётом 4:2.
Также стоит отметить, что это второй "технарь" для "Ромы" в сезоне 2020/21. Первый был в сентябре из-за неправильно указанного возраста полузащитника Амаду Диавара в заявке клуба.
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|26
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|Дженоа
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