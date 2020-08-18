Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы

Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку стал рекордсменом Лиги Европы.

Форвард забивает голы в 10 матчах Лиги Европы подряд. В нынешнем сезоне бельгиец забил шесть голов в пяти матчах за "Интер", а в прошлом - восемь мячей в пяти поединках за "Эвертон".

В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку провел за "Интер" 50 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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