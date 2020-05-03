Ромелу Лукаку: "Я человек с особой миссией"

Теги ромелу лукакуинтер милан

Ромелу Лукаку: "Я человек с особой миссией"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, каким человеком он является.

"Я человек с особой миссией. После вылета чемпионата мира, у меня было огромное разочарование. Мы приблизились к невероятной цели. Это поразило меня. Когда я перешел в "Интер", я был наполнен огромной энергией. Я осознал, что у меня есть особая миссия", - цитирует Лукаку Bleacher Report.

26-летний бельгиец в этом сезоне участвовал в 25 матчах Серии А, забив 17 голов и сделав 2 ассиста.

Не пропустите: Шесть клубов интересуются хавбеком "Барселоны"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы

"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов