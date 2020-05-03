Ромелу Лукаку: "Я человек с особой миссией"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, каким человеком он является.

"Я человек с особой миссией. После вылета чемпионата мира, у меня было огромное разочарование. Мы приблизились к невероятной цели. Это поразило меня. Когда я перешел в "Интер", я был наполнен огромной энергией. Я осознал, что у меня есть особая миссия", - цитирует Лукаку Bleacher Report.

26-летний бельгиец в этом сезоне участвовал в 25 матчах Серии А, забив 17 голов и сделав 2 ассиста.

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