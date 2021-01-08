Ромеро близок к уходу из "Манчестер Юнайтед"

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Ромеро близок к уходу из "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро в ближайшее время сменит команду.

По информации Manchester Evening News, аргентинец уже попрощался с некоторыми одноклубниками и сотрудниками "красных дьяволов".

Скорее всего, 33-летний голкипер продолжит карьеру в "Бока Хуниорс".

Ромеро выступает за "МЮ" с лета 2015 года, сыграл 61 матч и пропустил 27 голов. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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