Ромеро: "Болельщики хотят, чтобы Месси забивал 20 голов за игру, но это невозможно даже для него"

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро похвалил капитана своей команды Лионеля Месси, который своим хет-триком в ворота Эквадора принес "бело-голубым" путевку на Чемпионат Мира в Россию.

" Никто не сравнится с Месси. Болельщики просят, чтобы он забивал 20 голов за игру, но это невозможно даже для него - лучшего игрока планеты . Когда команда нуждается в нем, он всегда появляется. Он снова взял бремя лидерства на себя и сотворил чудо. Мы гордимся им и тем, что он - аргентинец ", - цитирует 30-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Жюли сравнил Мбаппе с Месси. | soccernews.ru