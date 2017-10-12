Ромеро: "Болельщики хотят, чтобы Месси забивал 20 голов за игру, но это невозможно даже для него"

Теги лионель мессиаргентинаэквадорсерхио ромеро

Ромеро: "Болельщики хотят, чтобы Месси забивал 20 голов за игру, но это невозможно даже для него"Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро похвалил капитана своей команды Лионеля Месси, который своим хет-триком в ворота Эквадора принес "бело-голубым" путевку на Чемпионат Мира в Россию.

"Никто не сравнится с Месси. Болельщики просят, чтобы он забивал 20 голов за игру, но это невозможно даже для него - лучшего игрока планетыКогда команда нуждается в нем, он всегда появляется. Он снова взял бремя лидерства на себя и сотворил чудо. Мы гордимся им и тем, что он - аргентинец", - цитирует 30-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Жюли сравнил Мбаппе с Месси. | soccernews.ru

комментарии
Messi

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Лошак

Почему невозможно? Он же инопланетянин или кто? Щупалец очень много - схватил мяч и побежал.

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