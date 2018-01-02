Ромеро готов покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Ромеро готов покинуть "Манчестер Юнайтед"

Аргентинский вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро хочет сменить клуб, сообщает The Independent.

По сведениям издания, голкипер разочарован количеством игровой практики перед Чемпионатом Мира-2018 и боится потерять место в основе сборной Аргентины.

В этом сезоне 30-летний Ромеро отыграл за "Манчестер Юнайтед" 5 матчей во всех турнирах и пропустил 4 гола.

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