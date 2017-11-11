Ромеро: "Мой совет де Хеа? Следи за Кокориным"

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Ромеро: "Мой совет де Хеа? Следи за Кокориным"

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеской игры с Россией (1:0) отметил форварда Александра Кокорина.

"Мой совет де Хеа? Следи за номером девять. Это самый опасный у русских. Кокорин, да?" - приводят слова Ромеро российские СМИ.

Напомним, что 14 ноября пройдет товарищеский матч между сборными России и Испании.

Смотрите также обзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru

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