Ромеро: "Мой совет де Хеа? Следи за Кокориным"

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеской игры с Россией (1:0) отметил форварда Александра Кокорина.

"Мой совет де Хеа? Следи за номером девять. Это самый опасный у русских. Кокорин, да?" - приводят слова Ромеро российские СМИ.

Напомним, что 14 ноября пройдет товарищеский матч между сборными России и Испании.

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