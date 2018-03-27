Ромеро поделился мнением о своём положении в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедсерхио ромеро

Ромеро поделился мнением о своём положении в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро поделился мнением о своём положении в английском клубе.

"Я знаю, что играю редко, но меня больше заботит мой вклад в успех команды. Я стараюсь помогать, стараюсь работать с партнёрами, чтобы всегда быть готовым выйти на поле. Если я получаю шанс, и мне удаётся сохранить ворота в неприкосновенности, это энергия, которая позволяет мне продолжать работать. Цели, к которым я стремлюсь, заставляют меня продолжать действовать, неделя за неделей, день за днём" - цитирует аргентинского стража ворот Manchester Evening News.

Отметим, что в этом сезоне 31-летний Ромеро сыграл за "МЮ" всего 9 матчей, в которых пропустил 4 гола.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за перспективного поляка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов