Ромеро поделился мнением о своём положении в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро поделился мнением о своём положении в английском клубе.

"Я знаю, что играю редко, но меня больше заботит мой вклад в успех команды. Я стараюсь помогать, стараюсь работать с партнёрами, чтобы всегда быть готовым выйти на поле. Если я получаю шанс, и мне удаётся сохранить ворота в неприкосновенности, это энергия, которая позволяет мне продолжать работать. Цели, к которым я стремлюсь, заставляют меня продолжать действовать, неделя за неделей, день за днём" - цитирует аргентинского стража ворот Manchester Evening News.

Отметим, что в этом сезоне 31-летний Ромеро сыграл за "МЮ" всего 9 матчей, в которых пропустил 4 гола.

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