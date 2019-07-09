Ромеро проходит медобследование в "Ювентусе"

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Ромеро проходит медобследование в "Ювентусе"

Защитник "Дженоа" Кристиан Ромеро в ближайшее время станет игроком "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.

21-летний аргентинец уже прибыл в медицинский центр "старой синьоры" для прохождения обследования.

Ожидается, что вскоре клубы объявят о сделке официально.

"Ювентус" заплатит за Ромеро 15-20 миллионов евро и, скорее всего, отдаст его в аренду до конца следующего сезона.

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