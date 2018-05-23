Ромеро успеет восстановиться до старта ЧМ-2018

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро успеет восстановиться после травмы колена до старта Чемпионата Мира 2018 года.

"У него нет перелома, просто небольшая проблема с хрящом. Врачи сказали, что к ЧМ-2018 всё пройдёт. Восстановление займёт максимум две-три недели, но зная моего мужа и его стремление, он будет готов уже к первому матчу" - цитирует супругу футболиста Элиану Герсио Goal.com.

Напомним, что тренерский штаб "альбиселесте" уже вызвал в расположение сборной Науэля Гусмана, который призван заменить Ромеро. | http://soccernews.ru