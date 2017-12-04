Ромеро выйдет в стартовом составе "МЮ" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что Серхио Ромеро выйдет в стартовом составе команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Ромеро будет вратарём в завтрашнем матче. Серхио сейчас находится в хорошей форме" - приводит слова Моуринью Mirror.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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