"Рому" не удовлетворило 70-миллионное предложение "Ливерпуля" по Алиссону

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"Рому" не удовлетворило 70-миллионное предложение "Ливерпуля" по Алиссону"Рому" не удовлетворило 70-миллионное предложение "Ливерпуля" по своему голкиперу Алиссону, информирует Sky Sport Italia.

Так, по сведениям источника, "волки" продолжают требовать за 25-летнего вратаря 75 миллионов евро без учета всевозможных бонусов. При этом в стане римлян рассчитывают, что в ближайшее время улучшенное предложение по бразильцу сделает лондонский "Челси".

Напомним, сайт Джанлуки Ди Марцио информирует, что в ближайшее время "Ливерпуль" и "Рома" согласуют трансфер Алиссона. | soccernews.ru

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