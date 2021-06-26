Роналду играл со сборной Франции в щитках с изображением возлюбленной

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду играл против Франции (2:2) в интересных щитках.

На них была изображена фотография с его невестой Джорджиной Родригес.

Фото: инстаграм

Напомним, что Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. 12 ноября 2017-го у пары родилась дочь Алана.

В 1/8 финала Евро-2020 Португалия сыграет против Бельгии.

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