Роналду играл со сборной Франции в щитках с изображением возлюбленной
Фото: инстаграм Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду играл против Франции (2:2) в интересных щитках.
На них была изображена фотография с его невестой Джорджиной Родригес.
Фото: инстаграм
Напомним, что Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. 12 ноября 2017-го у пары родилась дочь Алана.
В 1/8 финала Евро-2020 Португалия сыграет против Бельгии.
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