Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии

Нидерланды – Англия

Стадион: "Стадион имени Йохана Кройффа" (Амстердам)

Начало матча: 22:45

Одним из центральных матчей пятничной программы товарищеских противостояний станет поединок в Амстердаме, где местная сборная Нидерландов примет Англию. К сожалению, на ближайший чемпионат Мира в Россию приедут только подопечные Гарета Саутгейта, нидерландцы полностью провалили отборочный цикл и теперь будут наблюдать за первенством мира по телевизору. Англичане тщательно готовятся к приезду в Россию, несмотря на все разговоры о возможном бойкоте турнира.

Данный поединок станет первым для Рональда Кумана во главе "оранжевых". После того, как 55-летний специалист с треском провалился в "Эвертоне" федерации футбола все же удалось его уговорить принять национальную сборную. Сейчас в Нидердандах действительно существует огромнейшая проблема с тренерами. Произошел слишком большой разрыв в поколениях, поэтому их тех, кто еще не очень стар, но и не сильно молод – высокого уровня специалист остался только Куман.

Эти две сборные любят между собой выяснять отношения. За всю историю противостояний сборная "трех львов" и "апельсиновые" чаще всего расходились миром – девять ничьих, при шести победах голландцев и всего пяти англичан. Что касается кадровой составляющей, то Саутгейт намеренно отказался от услуг "старичков" Гари Кэхилла и Криса Смоллинга, решив предоставить шанс молодым. Харри Кейн и Фил Джонс не вызваны в сборную из-за травмы, а Райан Бертранд и Джек Уилшер не полетели с командой, из-за накануне полученного повреждения. У Нидерландов продолжает идти смена поколений, поэтому свое место в основной обойме приходится выборивать практически каждому футболисту.

Интересные факты противостояния Нидерландов и Англии:

Гарет Саутгейт станет третьим менеджером сборной Англии, который сразится с Нидерландами. При этом Рональд Куман – первый голландский специалист, который вынужден будет провести свой дебютный поединок во главе "оранжевых" против англичан.

Последние семь матчей между нидерландцами и англичанами непременно носили статус товарищеских, в которых сборная "трех львов" ни разу не победила.

Крайние две встречи с участием сборной Англии завершились нулевой ничьей. В последний раз британцы расписывали "сухой" мир трижды кряду в ноябре 1989.

Ориентировочные составы на игру:

Нидерланды: Силлессен, Тете, де Врей, ван Дейк, Аке, Строотман, де Роон, Вейналдум, Бергейс, Депай, Дост

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Дайер, Хендерсон, Лаллана, Стерлинг, Алли, Варди

Прогноз на матч Нидерланды – Англия:

В подобном матче, да еще и товарищеском фаворита в принципе быть не может. Букмекеры также не рискуют выделять лучшего, хотя чуть больше склоняются в сторону сборной Нидерландов – 2.5. В то время как выигрыш команды Англии оценивается средним коэффициентом 2.9.

Богдан Архипенко

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