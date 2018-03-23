Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
Нидерланды – Англия
Стадион: "Стадион имени Йохана Кройффа" (Амстердам)
Начало матча: 22:45
Одним из центральных матчей пятничной программы товарищеских противостояний станет поединок в Амстердаме, где местная сборная Нидерландов примет Англию. К сожалению, на ближайший чемпионат Мира в Россию приедут только подопечные Гарета Саутгейта, нидерландцы полностью провалили отборочный цикл и теперь будут наблюдать за первенством мира по телевизору. Англичане тщательно готовятся к приезду в Россию, несмотря на все разговоры о возможном бойкоте турнира.
Данный поединок станет первым для Рональда Кумана во главе "оранжевых". После того, как 55-летний специалист с треском провалился в "Эвертоне" федерации футбола все же удалось его уговорить принять национальную сборную. Сейчас в Нидердандах действительно существует огромнейшая проблема с тренерами. Произошел слишком большой разрыв в поколениях, поэтому их тех, кто еще не очень стар, но и не сильно молод – высокого уровня специалист остался только Куман.
Эти две сборные любят между собой выяснять отношения. За всю историю противостояний сборная "трех львов" и "апельсиновые" чаще всего расходились миром – девять ничьих, при шести победах голландцев и всего пяти англичан. Что касается кадровой составляющей, то Саутгейт намеренно отказался от услуг "старичков" Гари Кэхилла и Криса Смоллинга, решив предоставить шанс молодым. Харри Кейн и Фил Джонс не вызваны в сборную из-за травмы, а Райан Бертранд и Джек Уилшер не полетели с командой, из-за накануне полученного повреждения. У Нидерландов продолжает идти смена поколений, поэтому свое место в основной обойме приходится выборивать практически каждому футболисту.
Интересные факты противостояния Нидерландов и Англии:
Гарет Саутгейт станет третьим менеджером сборной Англии, который сразится с Нидерландами. При этом Рональд Куман – первый голландский специалист, который вынужден будет провести свой дебютный поединок во главе "оранжевых" против англичан.
Последние семь матчей между нидерландцами и англичанами непременно носили статус товарищеских, в которых сборная "трех львов" ни разу не победила.
Крайние две встречи с участием сборной Англии завершились нулевой ничьей. В последний раз британцы расписывали "сухой" мир трижды кряду в ноябре 1989.
Ориентировочные составы на игру:
Нидерланды: Силлессен, Тете, де Врей, ван Дейк, Аке, Строотман, де Роон, Вейналдум, Бергейс, Депай, Дост
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Дайер, Хендерсон, Лаллана, Стерлинг, Алли, Варди
Прогноз на матч Нидерланды – Англия:
В подобном матче, да еще и товарищеском фаворита в принципе быть не может. Букмекеры также не рискуют выделять лучшего, хотя чуть больше склоняются в сторону сборной Нидерландов – 2.5. В то время как выигрыш команды Англии оценивается средним коэффициентом 2.9.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0