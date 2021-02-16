Роналд Куман: " Матч "Барселона" – ПСЖ – это не дуэль Месси и Мбаппе"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался касательно предстоящего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Самое главное - это не дуэль между Месси и Мбаппе. У нас играет лучший футболист мира, но и Мбаппе – тоже очень хороший игрок. Предстоит великолепный матч. Уверен, что получим удовольствие от этой игры.

Нас не отвлекают разговоры о Месси в ПСЖ. Я не знаю, есть ли у Лео намерение уйти туда. Моя задача – подготовка игроков. Сейчас Месси играет за нас. Надеюсь, что так будет и в следующем сезоне, – цитирует Кумана Marca.