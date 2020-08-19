Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что он уволит Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев, если выиграет президентские выборы в 2021 году.

"Куман является легендой "Барселоны". Я желаю ему максимальных успехов, но сейчас его назначение кажется просто закрыванием дыры. Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов.

Бартомеу должен был уйти в отставку после поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть превыше себя", - цитирует Фонта Marca.

Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера уволенного Энрике Сетьена.

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