Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что он уволит Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев, если выиграет президентские выборы в 2021 году.
"Куман является легендой "Барселоны". Я желаю ему максимальных успехов, но сейчас его назначение кажется просто закрыванием дыры. Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов.
Бартомеу должен был уйти в отставку после поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть превыше себя", - цитирует Фонта Marca.
Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера уволенного Энрике Сетьена.
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|Команда
|М
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14