Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год

1 Теги барселонарональд куман

Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что он уволит Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев, если выиграет президентские выборы в 2021 году.

"Куман является легендой "Барселоны". Я желаю ему максимальных успехов, но сейчас его назначение кажется просто закрыванием дыры. Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов. 

Бартомеу должен был уйти в отставку после поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть превыше себя", - цитирует Фонта Marca.

Напомним, что Куман сменил на посту главного тренера уволенного Энрике Сетьена.

Не пропустите: Президент "Барселоны" назвал семерых игроков, которые точно останутся в команде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

А я говорил - не надо его назначать...

Ответить

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов