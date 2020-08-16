Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"



Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раздумывает над предложением возглавить "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, специалист опасается, что он больше не получит шанса возглавить каталонский клуб, если вновь ответит отказом. Ранее Куман отказывал "Барселоне", так как хотел руководить Нидерландами на чемпионате Европы-2020. Однако, турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, и теперь тренер может принять решение уйти из национальной команды.

Ранее сообщалось, что "Барселона" также проявляет интерес к Хави, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.

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