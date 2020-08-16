Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раздумывает над предложением возглавить "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, специалист опасается, что он больше не получит шанса возглавить каталонский клуб, если вновь ответит отказом. Ранее Куман отказывал "Барселоне", так как хотел руководить Нидерландами на чемпионате Европы-2020. Однако, турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, и теперь тренер может принять решение уйти из национальной команды.
Ранее сообщалось, что "Барселона" также проявляет интерес к Хави, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14