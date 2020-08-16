Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"

Теги барселонарональд куманнидерланды

Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раздумывает над предложением возглавить "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, специалист опасается, что он больше не получит шанса возглавить каталонский клуб, если вновь ответит отказом. Ранее Куман отказывал "Барселоне", так как хотел руководить Нидерландами на чемпионате Европы-2020. Однако, турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, и теперь тренер может принять решение уйти из национальной команды.

Ранее сообщалось, что "Барселона" также проявляет интерес к Хави, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.

Не пропустите: "Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов