Рональд Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

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Рональд Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о перспективах команды в Лиге Чемпионов.

"Мы намерены стартовать в Лиге Чемпионов с победы. Это необходимо для душевного спокойствие. Нас ждет сложная игра. Не знаю, почему "Барселона" не выигрывала Лигу Чемпионов в предыдущие годы. Если мы провалимся в этом сезоне, то нести ответственность буду я. 

"Барселона" должна стремиться к победам в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов. Но есть и более сильные клубы. После всего произошедшего в клубе "Барселона" не является главным фаворитом Лиги Чемпионов. Впрочем, мы можем пройти далеко", - приводит слова Кумана Marca.

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