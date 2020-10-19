Рональд Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о перспективах команды в Лиге Чемпионов.

"Мы намерены стартовать в Лиге Чемпионов с победы. Это необходимо для душевного спокойствие. Нас ждет сложная игра. Не знаю, почему "Барселона" не выигрывала Лигу Чемпионов в предыдущие годы. Если мы провалимся в этом сезоне, то нести ответственность буду я.

"Барселона" должна стремиться к победам в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов. Но есть и более сильные клубы. После всего произошедшего в клубе "Барселона" не является главным фаворитом Лиги Чемпионов. Впрочем, мы можем пройти далеко", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Футболист "Хетафе" оскорбил Кумана во время матча чемпионата Испании. | http://soccernews.ru