Рональд Куман остался злым после нападения болельщиков

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Рональд Куман остался злым после нападения болельщиковФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после поражения в матче с "Реалом" (1:2) вернулся домой сердитым и опечаленным из-за ситуации с нападением болельщиков после матча, также в машине была его жена, которая была в шоке от произошедшего, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Мемфис Депай также подвергся преследованиям со стороны фанатов, когда покидал стадион! Клуб принимает меры по предотвращению подобных инцидентов.

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