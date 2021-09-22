Рональд Куман отказался отвечать на вопросы журналистов и покинул пресс-конференцию перед матчем с "Кадисом"
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сказал несколько вступительных слов и покинул пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов перед матчем с "Кадисом" в Ла Лиге.
"В настоящее время клуб переживает сложную экономическую и спортивную ситуацию. Мы должны восстанавливать футбольную команду без больших экономических затрат.
Мы не можем надеяться на чудо в Лиге чемпионов. Мы должны смотреть на поражение от "Баварии" с этой точки зрения».
Клуб находится в процессе реструктуризации. Это требует времени. Молодые игроки могут стать звездами через пару лет. Как это произошло с Хави и Иньестой.
Персонал и игроки "Барселоны" довольны поддержкой, которую они получили, особенно во время матча с "Гранадой", - сказал голландский специалист.
После этих слов тренер покинул пресс-конференцию.
По информации издания Sport, за такую выходку специалист может получить наказание, так как нарушил протокол.
Напомним, что в последнее время активно распространяются слухи о скором увольнении Кумана с поста главного тренера "Барселоны".
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