Рональд Куман переболел коронавирусом

Теги коронавирусрональд куман

Рональд Куман переболел коронавирусом

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман вместе с женой Бартиной переболел коронавирусом. Об этом рассказала его супруга.

Напомним, в начале мая 57-летнего специалиста госпитализировали с сердечным приступом. Он заразился вирусом еще до того, как попал в больницу.

"В нашей крови были найдены антитела. Когда муж почувствовал себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями, вернувшись домой, он себя плохо почувствовал. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Позже стало известно, что он перенес сердечный приступ", - передает слова Бартины Libelle.

Напомним, чемпионат Голландии был досрочно завершен из-за коронавируса. В стране зафиксировано более 48,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

А еще: Клопп просит "Ливерпуль" подписать хавбека "Вулверхэмптона"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов