Рональд Куман переболел коронавирусом
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман вместе с женой Бартиной переболел коронавирусом. Об этом рассказала его супруга.
Напомним, в начале мая 57-летнего специалиста госпитализировали с сердечным приступом. Он заразился вирусом еще до того, как попал в больницу.
"В нашей крови были найдены антитела. Когда муж почувствовал себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями, вернувшись домой, он себя плохо почувствовал. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Позже стало известно, что он перенес сердечный приступ", - передает слова Бартины Libelle.
Напомним, чемпионат Голландии был досрочно завершен из-за коронавируса. В стране зафиксировано более 48,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
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