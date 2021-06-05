Рональд Куман поделился ожиданиями от будущего "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман поделился ожиданиями от будущего каталонского клуба.

Напонмим, что президент клуба Жоан Лапорта ранее сообщил, что Куман точно остается в "Барсе" на следующий сезон.

"С облегчением сообщаю, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось.

У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную "Барсу" и преуспеть!" – написал Куман в соцсетях.

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