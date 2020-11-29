Наставник "Барселоны" Рональд Куман провел свой 700-й матч в качестве тренера.

Юбилейным для голландского специалиста стал матч 11-го тура чемпионата Испании с "Осасуной".

700 матчей Кумана распределились следующим образом: 151 — "Аякс", 118 — "Фейеноорд", 91 — "Саутгемптон", 79 — "Витесс", 63 — ПСВ, 58 — "Эвертон", 49 — "Бенфика", 34 — "Валенсия", 24 — АЗ, 20 — сборная Нидерландов, 13 — "Барселона".

57-летний Куман в своей тренерской карьере трижды становился чемпионом Нидерландов, по разу завоевал Кубок Нидерландов и Испании, а также Суперкубок Нидерландов и Португалии.

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