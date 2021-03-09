Рональд Куман считает, что реально пройти ПСЖ только в одном случае

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Рональд Куман считает, что реально пройти ПСЖ только в одном случаеНаставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о шансах команды пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов. По мнению специалиста, обыграть ПСЖ в ответном матче с нужным счетом может помочь фактор нападающего и капитана команды Лионеля Месси.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Барселона" проиграла в домашних стенах со счетом 1:4.

"Если у Лео получится показать одну из своих лучших игр, то все возможно. Он может решить исход любого матча в любое время. Но кроме него, на своем лучшем уровне должна быть вся команда.
Я не думаю, что они нас боятся после того камбэка в 2017-м. Нам будет трудно пройти дальше после счета 1:4 на своем поле. Но нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы должны сыграть сильно, показать свою игру.

Без Неймара в составе соперника нам будет легче. Для меня он один из лучших игроков в мире", - приводит слова Кумана пресс-служба каталонского клуба.

ПСЖ и "Барселона" встретятся 10 марта. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

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