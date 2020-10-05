Рональд Куман споткнулся на первом серьезном сопернике: Месси и Фати не затащили, "Барселона" теряет 2 очка с "Севильей"

Рональд Куман перед центральным поединком тура не изменил своим принципам, не изменив победного состава – в основе появились те же футболисты, что и на матчах против "Вильярреала" и "Сельты". Исключением стала позиция центрального защитника, на которой дисквалифицированного Лангле заменил Араухо. У "Севильи" получился максимально боевой состав включая экс-каталонца Ракитича. Главный тренер гостей – Хулен Лопетеги – из-за дисквалификации вынужден был наблюдать за подопечными с трибун. Поединок стартовал довольно динамично, причем андалусийцы выглядели агрессивнее. Уже на 4-й минуте Окампос замкнул подачу с углового ударом выше ворот, а его выстрел с линии штрафной на 6-й заблокировали. Еще через две минуты "рохибланкос" вышли вперед благодаря розыгрышу корнера с подачей от Сусо на Кунде – мяч от Жюля попал в Фрэнки де Йонга и отскочил точно на ногу Люку де Йонгу. Голландский нападающий моментально расстрелял ворота Барсы – 1:0! Впрочем, уже на 10–й каталонцы сравняли счет: Месси забросил мяч из глубины на ход Альбе, Хесус Навас в попытке прервать передачу сбросил кожаный снаряд на Коутиньо, а тот сразу же пробил в угол из пределов штрафной – 1:1! Это был первый гол Филиппе за "Барселону" с мая 2019 года.

После этого команды несколько сбавили обороты, в следующие 10 минут ограничившись только неожиданным ударом Альбы с центра поля в дальнюю девятку – Буну перевел мяч на угловой. "Севилья" огрызнулась на 21-й минуте классной диагональю на ход Сусо правым флангом; Хесус сместился в центр и сбросил сферу на правый край штрафной под прострел Навасу, на который совсем немного не успел Диего Карлос. "Барса" моментально ответила обыгрышем Гризманна с Фати и ударом Антуана с левой половины штрафной – мяч просвистел мимо ближней штанги. Вторая половина первого тайма оказалась не такой яркой и динамичной. Обе команды старались дорожить мячом и ловили друг друга на контратаках, но только две из них оказались реально опасными. На 32-й минуте Фрэнки де Йонг ошибся при перехвате, позволив Сусо ворваться на правый край штрафной и пробить в ближнюю девятку – испанец попал в внешнюю сторону сетки. "Барса" могла забить на 42-й, когда Месси сместился с фланга, прошел Акунью и выстрелил в дальний угол – мяч пролетел рядом со штангой. Наконец, на перерыв футболисты ушли при ничейном счете.

Второй тайм "Барселона" начала значительно активнее "Севильи". Хозяева провели ряд неплохих позиционных атак; на 49-й минуте на угол вратарской врывался Гризманн (Буну опередил француза), а на 58-й подачу Роберто в собственные ворота едва не срезал Диего Карлос. Также был эпизод, когда Акунья подыграл себе рукой недалеко от ворот Буну, однако там и Роберто был не без греха. Арбитр решил не свистеть. Ничего интересного каталонцам создать не удалось, поэтому на 61-й минуте Рональд Куман обратился к заменам: вместо Гризманна и Фати вышли Тринкау и Педро, но и Лопетеги провел ротацию – Окампоса и Сусо изменили Эль-Хаддади и Эн-Несири. Замены андалусийцев сработали лучше. Уже на 63-й минуте Эн-Несири ворвался на левый край штрафной и выполнил прострел, а мяч рикошетом от Араухо попал в перекладину ворот Нето! На 66-й Ракитичу удался неплохой, но неточный дальний удар, а на 68-й и 69-й минутах Кунде дважды замыкал подачи с угловых – в обоих случаях сфера пролетала мимо правой штанги ворот "Барселоны". Через четыре минуты Эн–Несири откликнулся на кросс от Наваса, пробив над перекладиной. У "Барселоны" же в атаке ничего не получалось, а на 75-й минуте каталонцы еще и Альбу потеряли – Жорди получил повреждения. На поле вышел новичок Дест, а вместе с ним и Пьянич.

В эндшпиле встречи "Барселона" проснулась. На 81-й минуте случился первый удар каталонцев по воротам во втором тайме – это Месси слабо пробил в руки Буну. На 82-й было опаснее: Бускетс прошел по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а де Йонг замкнул ударом в касание – мимо правой штанги! "Севилья" огрызнулась дальним и крайне неточным выстрелом Хордана, провела двойную замену (вышли Торрес и Оскар), но на 90+1–й минуте гости едва не пропустили: Тринкау получил передачу на правый край штрафной и оказался перед Буну, пробив в дальний угол – голкипер спас "рохибланкос"! Через минуту Месси получил по ногам от Фернандо в штрафной, но арбитр прозевал этот эпизод. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. "Барселона" и "Севилья" набрали по семь очков, занимая пятую и шестую позиции в турнирной таблице соответственно.

У "Севильи" практически получилось наглухо закрыть "Барселону"

"Барселона" неплохо стартовала в первых двух матчах, оформив два разгрома – причем "Сельту" вынесли в меньшинстве. Впрочем, даже с "Вильярреалом" каталонцы не провели равного поединка с точки зрения стабильности действий, ведь во втором тайме ничего интересного не возникало. Середину каждого из таймов в Виго подопечные Рональда Кумана также провели без феерии, а против "Севильи" картина повторилась – только теперь соперник был намного сильнее. Пожалуй, было бы несправедливо говорить, что "Барселона" провалила встречу. Нет, "сине–гранатовые" в плане организации игры выглядели целостно и имели шансы дожать в конце поединка, вновь продемонстрировав преимущества высокого класса в топ–матчах. Впрочем, можно уверенно заявить, что Лопетеги прочитал Рональда Кумана, нивелировав сильные качества каталонцев.

"Севилья" в первом тайме высоко прессинговали и долгое время оставляла "Барсу" без мяча – особенно удачным было давление на де Йонга. Фрэнки несколько раз грубо ошибся при атаках гостей и завершил матч с самой низкой точностью передач (82%) среди всех основных футболистов (и среди запасных хуже был только Педри). Вообще, андалусийцы перекрыли практически все линии дистрибуции – за весь поединок "блаугранас" провели всего три проникающих передачи. По ударам "Севилья" до 80-й минуты вела со счетом 7:12, причем по передачам под них счет составлял 4:10. Ни один футболист "Барселоны" не наиграл хотя бы на треть ожидаемых ассистов, а по показателю вовлеченности к атакам максимальная цифра составляла 0,44 xGChain (Коутиньо) – то есть, в таком режиме подопечные Рональда Кумана могли бы забить аж на третий матч. Интересно, что второе место по показателю вовлеченности к атакам (без учета ударов и пасов под них) занял голкипер Нето, который не умеет так же качественно играть ногами, как тер Штеген – он лишь помогал выходить из-под прессинга, хотя однажды при обыгрыше едва не подарил мяч Люку де Йонг. Это ярко демонстрирует качество билд–апа каталонцев.

Еще один провал "Барсы" – неудача с прорывами по флангам. Хозяева очень хотели разорвать "Севилью" благодаря передачам за спину на ход Альбе, как это удалось в предыдущих встречах и даже удавалось с "Баварией". Ни один из таких пасов так и не прошел. Правда, первый из них привел к отскоку на Коутиньо; учитывая дальнейший ход встречи, стоит говорить именно об удачном отскоке. Оставшись с нарушенными линиями передач и неспособностью реализовать преимущество в скорости на флангах (у "Севильи" там играют не менее быстрые исполнители), "Барселона" вздулась уже после 20–й минуты. За дальнейший час поединка каталонцы провели всего пять ударов, из которых только один оказался по-настоящему опасным – когда Месси пробил мимо дальнего угла. За этот период острота хозяев составила 0,40 xG. Первый акцентированный выстрел по воротам Буну во втором тайме вообще произошел аж на 90+1-й минуте. Впрочем, "Барселоне" снова удалось провести мощные начало и конец встречи. За первые 22 минуты "блаугранас" наиграли на 0,84 гола, забили один мяч и вполне могли забить еще – "Севилья" при всех своих достоинствах могла получить 1:2 уже на старте. Могло быть и 0:2, если бы худенький Фрэнки де Йонг при подаче с углового не оказался в одной точке с мощным Кунде. Жюль потом еще дважды замыкал корнеры, а также было замыкание в исполнении Окампоса и удар Эн–Несири с навеса Наваса.

Отметив проблемы "Барселоны", следует понимать, что "Севилья" за всей этой положительной чернухой так и не смогла нормально поатаковать, ограничившись несколькими контрвыпадами. За весь поединок андалусийцы провели всего две проникающие передачи, а при равном количестве ударов "рохибланкос" безнадежно горели по попаданиями в рамку – 1:5. Да, большинство ударов "Барсы" в створ не представляло опасности, но то же самое можно сказать и о "Севильи" в целом. Счет по ожидаемым голами – 1,06 против 1,26 – вполне убедительно доказывает, что нервионцы не заслужили на сенсацию. В конце встречи они еще и откровенно отскочили. Первый серьезный экзамен Рональд Куман сдал на "троечку". Его подопечных прочитали, переломить ход встречи не удавалось до последних минут, но даже при куче игровых проблем каталонцы не провалились капитально. При этом "блаугранас" сохранили фишку мощных стартов и завершений поединков – и мало что позволили сопернику. В принципе, "Барселона" в этом поединке показала, что ничья с "Севильей" – это и есть ее нынешний уровень. Это не так и плохо, учитывая факт триумфа "Севильи" в ЛЕ (при победы над МЮ и Интером) и безумных трудностях "Баварии" в матче против андалусийцев в Суперкубке.