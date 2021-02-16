Роналд Куман: "Судьи должны защищать лучших игроков"
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал травму форварда ПСЖ Неймара, из-за которой он не сможет принять участие в матче против каталонцев в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Напомним, бразилец травмировался по ходу игры 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0).
"Необходимо защищать таких игроков, как Неймар, Месси, Криштиану Роналду, потому что они дарят нам радость. Арбитры обязаны защищать их. Хотя я понимаю, что футбол – контактный вид спорта.
Во время лучших матчей на поле должны быть все лучшие. Я не знаю как будет играть ПСЖ без Неймара. Но большие потери и обеих команд. Хотел бы, чтобы в ответном матче на поле смогли выйти все", – цитирует Кумана Marca.
Напомним, "Барселона" и ПСЖ сыграют сегодня, 16 февраля. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
Читать также: Роналд Куман: " Матч "Барселона" – ПСЖ – это не дуэль Месси и Мбаппе" | http://soccernews.ru
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