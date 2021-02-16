Роналд Куман: "Судьи должны защищать лучших игроков"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал травму форварда ПСЖ Неймара, из-за которой он не сможет принять участие в матче против каталонцев в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Напомним, бразилец травмировался по ходу игры 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0).

"Необходимо защищать таких игроков, как Неймар, Месси, Криштиану Роналду, потому что они дарят нам радость. Арбитры обязаны защищать их. Хотя я понимаю, что футбол – контактный вид спорта.