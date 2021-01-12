Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 Суперкубка

Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего стоит ждать от матча 1/2 финала Суперкубка Испании в котором соперником его команды станет "Реал Сосьедад".

"У "Сосьедада" получился отличный старт в Чемпионате. Судя по тем матчам, что я смотрел, соперник является одним из лучших клубов в Ла Лиге. В связи с этим, прогнозировать исход нашей встречи довольно сложно. Фаворита тут нет.

Все четыре команды обладают качествами для победы в финале. У каждой есть настрой получить желанный титул. Шанс есть у всех, включая нас.

"Барселона" развивается. Наша задача, показать тут игру, которую демонстрировали в последних матчах. Суперкубок - шанс показать, что мы на правильном пути", – приводит слова Кумана Marca.