Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 Суперкубка

Теги рональд куманбарселонареал сосьедад

Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 СуперкубкаНаставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего стоит ждать от матча 1/2 финала Суперкубка Испании в котором соперником его команды станет "Реал Сосьедад".

"У "Сосьедада" получился отличный старт в Чемпионате. Судя по тем матчам, что я смотрел, соперник является одним из лучших клубов в Ла Лиге. В связи с этим, прогнозировать исход нашей встречи довольно сложно. Фаворита тут нет.

Все четыре команды обладают качествами для победы в финале. У каждой есть настрой получить желанный титул. Шанс есть у всех, включая нас.

"Барселона" развивается. Наша задача, показать тут игру, которую демонстрировали в последних матчах. Суперкубок -  шанс показать, что мы на правильном пути", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, формат Суперкубка Испании подразумевает два полуфинала и финал. Игра между "Барселоной" и "Реал Сосьедад" пройдет завтра, 13 января, в 23:00 по московскому времени. В другом полуфинале "Реал" сыграет с "Атлетиком".

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