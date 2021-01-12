Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 Суперкубка
Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего стоит ждать от матча 1/2 финала Суперкубка Испании в котором соперником его команды станет "Реал Сосьедад".
"У "Сосьедада" получился отличный старт в Чемпионате. Судя по тем матчам, что я смотрел, соперник является одним из лучших клубов в Ла Лиге. В связи с этим, прогнозировать исход нашей встречи довольно сложно. Фаворита тут нет.
Все четыре команды обладают качествами для победы в финале. У каждой есть настрой получить желанный титул. Шанс есть у всех, включая нас.
"Барселона" развивается. Наша задача, показать тут игру, которую демонстрировали в последних матчах. Суперкубок - шанс показать, что мы на правильном пути", – приводит слова Кумана Marca.
Напомним, формат Суперкубка Испании подразумевает два полуфинала и финал. Игра между "Барселоной" и "Реал Сосьедад" пройдет завтра, 13 января, в 23:00 по московскому времени. В другом полуфинале "Реал" сыграет с "Атлетиком".
Читать также: В "Барселоне" сказали как будут добираться на матч Суперкубка Испании | http://soccernews.ru
главное
-
Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо
-
Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни
-
Transfermarkt составил сборную самых дорогих российских игроков, которые летом могут стать свободными агентами
-
Александр Самедов вернулся в "Локомотив"
-
Несколько английских клубов интересуются Алексом Кралом
Лента новостей
-
"Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ
-
Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых
-
Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/2 Суперкубка
-
На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие
-
"Бавария" предлагает контракт защитнику "Рединга" Ричардсу
-
"Чесли" и "Арсенал" поборются за форварда турецкой молодежки
-
Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы
-
Хендрикс успешно прошел медобследование перед трансфером в "Спартак". Игрок дал комментарий
-
Семин оригинально поздравил "Локомотив" с 85-летием. Он в образе Ди Каприо
-
Широков продал бутсы, в которых избил судью
-
Серхио Рамос забил эффектный гол в ворота Лунина
-
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в таланте из "Рапида"
-
Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото)
-
"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"
-
"Милан" нацелился на защитника "Челси"
-
Гвардиола назвал сроки возвращения Агуэро на поле
-
Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни
-
"Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано
-
Илья Геркус подал крупный иск против "Локомотива"
-
Футболисты "Урала" отказались прививаться российской вакциной от коронавируса