Рональд Куман высказался о возвращении Фати
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед игрой с "Бенфикой" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о состоянии нападающего Ансу Фати.
"Вчера он выглядел уставшим. Вдобавок ко всему возвращение произвело на него сильный эмоциональный эффект. Мы должны держать в голове то, как могут сказаться психологические проблемы в такой ситуации.
Сегодня он тренировался без каких-либо проблем. Будем стараться давать ему все больше игрового времени. Но все зависит от его состояния – физического и ментального.
Я не могу перед каждой игрой говорить, сколько времени он получит. Все зависит от его состояния", – сказал голландский специалист.
Напомним, что Фати, пропустивший 10 месяцев из-за тяжелой травмы колена, 26 сентября вернулся на поле в матче Ла Лиги против "Леванте", в которой каталонцы победили со счетом 3:0, выйдя на замену в концовке и сразу же забив гол.
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