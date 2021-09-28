Рональд Куман высказался о возвращении Фати

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Рональд Куман высказался о возвращении ФатиФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед игрой с "Бенфикой" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о состоянии нападающего Ансу Фати.

"Вчера он выглядел уставшим. Вдобавок ко всему возвращение произвело на него сильный эмоциональный эффект. Мы должны держать в голове то, как могут сказаться психологические проблемы в такой ситуации.

Сегодня он тренировался без каких-либо проблем. Будем стараться давать ему все больше игрового времени. Но все зависит от его состояния – физического и ментального.

Я не могу перед каждой игрой говорить, сколько времени он получит. Все зависит от его состояния", – сказал голландский специалист.

Напомним, что Фати, пропустивший 10 месяцев из-за тяжелой травмы колена, 26 сентября вернулся на поле в матче Ла Лиги против "Леванте", в которой каталонцы победили со счетом 3:0, выйдя на замену в концовке и сразу же забив гол.

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