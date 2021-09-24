Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана дисквалифицировали за инцидент с судьей в концовке игры против "Кадиса" (0:0).

Дисквалификация продлится два матча, таким образом, голландец пропустит игры с "Леванте" и "Атлетико".

В официальном протоколе Ла Лиги удаление Кумана объясняется следующим образом: "На 90-й минуте тренер команды гостей был удален по следующей причине: громко протестовал четвертому судье, подняв руки и покинув техническую зону, говоря следующее: "Эй, судья должен свистеть! Он должен свистеть!"

При этом голландец был ранее предупрежденным четвертым судьей о прекращении протестов против его решений".

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