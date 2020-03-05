Роналдиньо арестован в Парагвае

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо снова имеет серьёзные проблемы с законом.

По информации Goal.com, экс-полузащитника "Барселоны" арестовали в Парагвае за использование поддельных документов.

Вместе с Роналдиньо полицейские задержали и его брата Роберто.

Напомним, что в прошлом году у победителя ЧМ-2002 изъяли паспорт гражданина Бразилии в рамках уголовного производства, касающегося нанесения ущерба экологии страны.

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