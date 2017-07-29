Роналдиньо дал совет Неймару

Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо обратился к Неймару касательно его возможного ухода в ПСЖ.

"Совет Неймару? Могу только сказать ему, чтобы следовал своему сердцу и был счастлив" - цитирует Роналдиньо Record.

Напомним, что Неймар может перебраться в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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