Роналдиньо: "Дибале не хватает совсем чуть-чуть, чтобы войти в тройку лучших игроков планеты"

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо похвалил форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

" Я люблю наблюдать за игрой Дибалы. Я считаю, что он определенно входит в десятку лучших игроков планеты. Ему не хватает совсем чуть-чуть, чтобы оказаться в тройке ", - приводит слова бывшего футболиста le10sport.

Напомним, летом Дибала будет готов принять предложение "Реала". | soccernews.ru