Роналдиньо: "Дибале не хватает совсем чуть-чуть, чтобы войти в тройку лучших игроков планеты"

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Роналдиньо: "Дибале не хватает совсем чуть-чуть, чтобы войти в тройку лучших игроков планеты"Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо похвалил форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Я люблю наблюдать за игрой Дибалы. Я считаю, что он определенно входит в десятку лучших игроков планеты. Ему не хватает совсем чуть-чуть, чтобы оказаться в тройке", - приводит слова бывшего футболиста le10sport.

Напомним, летом Дибала будет готов принять предложение "Реала". | soccernews.ru

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