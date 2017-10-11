Роналдиньо: "Если "Милан" решит сменить тренера, то Анчелотти будет отличным вариантом"

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Роналдиньо: "Если "Милан" решит сменить тренера, то Анчелотти будет отличным вариантом"

Бывший футболист "Милана" Роналдиньо считает, что "россонери" стоит вернуть в команду экс-наставника Карло Анчелотти.

"Я считаю, что Анчелотти и Гвардиола это лучшие тренеры в мире. Если "Милан" решит сменить тренера, то Анчелотти будет отличным вариантом. Он прекрасно знает структуру клуба и здесь его все любят", - приводит слова Роналдиньо Marca.

Напомним, что несколько недель назад Анчелотти был уволен с постав главного тренера "Баварии". Что касается "Милана", то клуб неудачно стартовал в Серии А и может рассмотреть вариант со сменой тренера.

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