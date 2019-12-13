Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"

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Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"

Легенда "Барселоны" Роналдиньо признался, что не считает нынешнего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Я рад, что Месси получил шестой "Золотой мяч", ведь он мой друг, к тому же представляет "Барселону". Мне не нравятся сравнения, потому что трудно определить, кто является лучшим в истории. Есть Диего Марадона, Пеле, Роналдо... Не могу сказать, что Месси является лучшим игроком в истории, но он определённо лучший футболист своего поколения", - цитирует Роналдиньо Marca.

Напомним, что Месси стал рекордсменом по числу "Золотых мячей". У ближайшего преследователя Криштиану Роналду 5 таких наград.

Аргентинец всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.

Не пропустите: Бартомеу: "Уверен, что Месси выиграет еще больше "Золотых мячей". | http://soccernews.ru
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