Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"
Легенда "Барселоны" Роналдиньо признался, что не считает нынешнего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
"Я рад, что Месси получил шестой "Золотой мяч", ведь он мой друг, к тому же представляет "Барселону". Мне не нравятся сравнения, потому что трудно определить, кто является лучшим в истории. Есть Диего Марадона, Пеле, Роналдо... Не могу сказать, что Месси является лучшим игроком в истории, но он определённо лучший футболист своего поколения", - цитирует Роналдиньо Marca.
Напомним, что Месси стал рекордсменом по числу "Золотых мячей". У ближайшего преследователя Криштиану Роналду 5 таких наград.
Аргентинец всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9